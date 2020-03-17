رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:45 م
محمد العسيري
محمد العسيري
جمال عاشور
طباعة
صَدَر عن هيئة قصور الثقافة كتاب «لولي ومرجان» للكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، رئيس تحرير «الدستور» ضمن سلسلة «عالم الموسيقى».

يرصد لولي ومرجان أغنيات شهر رمضان وتطورها بمرور الزمن، إلى جانب تحليل كلماتها والمصادر التي تأثرت بها الأغنيات من التاريخ والثقافة الشعبية والحضارات المختلفة.

يصدر الكتاب، الذي ينتمي لكتب التاريخ الفني، بمقدمة نقدية للدكتور صلاح الرّاوي، رئيس قسم الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون الذي يقول في مقدمته بعنوان «لؤلؤ مصر ومرجان العسيرات» إن الكتاب «ليس صفحات من عالم الشعر، على الرغم من شاعرية قلم كاتبها (الشاعر)، لكن الصفحات التي بين يديك أيها القارئ الكريم ليست محض صفحات سياحة في طرائف الغناء المصري الرمضاني وذكريات هذا الغناء.

صفحات يمكن للقارئ أن يطالعها وهو على شاطئ البحر أو بجوار مدفأته، وهي أيضًا ليست مجرد عرض أكاديمي يطالعه الباحث المتخصص في فرع من فروع الثقافة الشعبية أو أحد موضوعاتها وهو جالس إلى مكتبه وبين بطاقات الاقتباس التي أعدّها على طاولة بحثه ينقل عنه مع التنصيص الواجب والإحالة المرجعية الملزِمة لتجد الاقتباسات عن هذا الكتاب طريقها الموثق إلى أطروحته الجامعية».

ويضيف رئيس قسم الدراسات الشعبية بأكاديمية الفنون عن «لُولي ومرجان»: «ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أمور عدة من أهمّها حتمًا الجمع الذكي الدءوب والمثابر لهذه المادة المتناثرة تناثرًا شديدًا، ثم العرض الجذّاب والذكي أيضًا، الذي يتجاوز ما يمكن أن يتّسم به الاستطراد من عيوب مظنونة إلى خصائص التداعي المتعمّد والمحكوم بالخطة المنضبطة من مزايا الاتّساع بضفاف المعاني وفيض المعلومات الثري».

يضم كتاب «لولي ومرجان» 13 فصلًا أبرزها: «عزيزة حلمي.. سفيرة العوالم للغناء الرمضاني»، و«مسحراتية مصر: الحكاية من أولها»، و«سر عمار: البحث عن عطر سيد مكاوي»، و«ترانيم عابرة للأديان في محبة رمضان» ويقع في 160 صفحة.

والعسيري، إلى جانب كونه صحفيًا وشاعرًا، يعتبر، حاليًا، من أبرز المؤرّخين الفنيين وجامعي التراث الغنائي في مصر، وله عدة مؤلفات في هذا المجال، أبرزها «أغنية يناير: ثوّار ومزيّفون»، و«100 سنة غنا»، و«الأغاني الممنوعة للأبنودي»، و«عرفتهم على سلم المزيكا».
العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»
العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»

موضوعات متعلقة

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الصحة»: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

رابط التسجيل فى صرف دعم الخبز الأردن 2020 عبر موقع تكافل

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات التسجيل بشكل كامل

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

خبير تغذية: صمغ النحل والفيتامينات والمعادن روشتة مقاومة كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
كفكف دموعك يا نبى
مؤمن المحمدي
هل النحو «علم»؟
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى البابا شنودة الثالث المِعطاء
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
المزيد

الثقافة

طبعة ثانية من «قصص الأشياء» عن دار الشروق

نادي فصول الكاتب يناقش رواية «كل شيء علي الجبهة الغربية» الخميس

العسيري يحكي تاريخ أغنيات رمضان في «لولي ومرجان»

هيئة الكتاب تصدر أول موسوعة للدراما التلفزيونية