نضال الشافعي يكشف تفاصيل «خان تيولا»

يشارك الفنان نضال الشافعي في عمل سينمائي يحمل أسم «خان تيولا»، ومن المنتظر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.وقال الشافعي في تصريح لـ«الدستور» أن العمل يتبقى له يومان تصوير فقط وينتهي تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تجرى أعمال مونتاجه بواسطه مخرجه وسام المدني.وعن موعد عرضه قال: «من المفترض أن يتم الأستقرار على موعد عرضه خلال الفترة المقبلة، لكنه من المرجح أن يكون في أحد موسمي الأعياد القادمة».فيلم «خان تيولا» من بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبدالواحد، علي الشجيري، عبير منير، المطرب عز الأسطول، زهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم عاصم الأبيض، محمد الكنزي، مؤمن عرموش، معتز يوسف، باسم رشدي، عبدالله عبدالمنعم، راندا مصطفى، رانيا صبحي، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.