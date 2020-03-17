حملة تطهير وتعقيم بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا

في إطار حملة التطهير والتعقيم التي تجريها جامعة حلوان على قدم وساق تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، قامت اليوم الإدارة العامة للشئون الطبية تحت إشراف الدكتور محمد عمر بحملة تطهير وتعقيم لمبني رئاسة الجامعة والمبنى الإداري؛ استمرارا للحملة التي بدأت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة، وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا عقب القرار الرئاسي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعات.أوضح رئيس الجامعة أن اجراءت الوقاية من فيروس كورونا المستجد بدأتها الجامعة مبكرا منذ الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام من خلال الحملات الإعلامية التوعوية والندوات التي عقدت للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بكافة الكليات، بالتزامن مع الإعلان الأول عن اكتشاف الفيروس وقبل انتشاره على مستوى العالم وتدعيما لشعار الوقاية خير من العلاج انتشرت فرق الطب الوقائي بجميع مواقع الجامعة؛ لتعقيم كافة الأماكن بإخلاص ووعي وتفان في العمل وقال تلك هى طبيعة ومواقف المصريين عند الشدائد.وأضاف أنه تم تعقيم كافة المدرجات والمكاتب والأسطح والمباني والكليات خلال فترة إجازة الطلابن، وأوضح أنه سيتم إجراء عملية التعقيم بشكل دوري وعقب عودة الطلاب للدراسة وبصورة مستمرة، هذا إلى جانب نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء الجامعة.وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى وجود لجنة لمتابعة التقارير اليومية من عمداء الكليات عن أعمال التطهير والتعقيم الجارية بمختلف مباني ومنشآت الجامعة، والتى تشمل مباني المدن الجامعية ومدرجات ومعامل الكليات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم بدأت منذ فترة ولكن يتم تكثيفها الآن بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية، والتي تضمن للطلاب تلقى الدروس والمقررات من خلال التعليم عن بعد حيث تم تدعيم العديد من الآليات للتواصل بين الطلاب وكلياتهم عن بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات والبرامج التعليمية.وأوضح الدكتور محمد عمر مدير الإدارة العامة للشئون الطبية، أن هناك خطة محددة من قبل إدارة الطب الوقائي لتطهير وتعقيم كافة المنشآت بالجامعة من مدرجات ومباني وكليا، وستتم عملية التعقيم بصورة مستمرة وذلك قبل وعقب عودة الطلاب للانتظام في الدراسة مرة أخرى ضمانًا لسلامة الطلاب.