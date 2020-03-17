أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب بورسعيد (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ، المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.وانتظم العمل بمينائي شرق وغرب بورسعيد وسجلوا دخول وخروج 27 سفينة، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، وبدأت معدات الأحياء في الانتشار لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.كما توقعوا أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.