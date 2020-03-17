هيئة الكتاب تصدر أول موسوعة للدراما التلفزيونية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موسوعة الدراما التلفزيونية المصرية 1962 - 2018 للدكتورة عزة أحمد هيكل.الكتاب هو مشروع تخرج طلاب كلية اللغة والإعلام القاهرة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمتابعة الأساتذة وهيئة التدريس المعاونة تحت إشراف عمادة الكلية.وتعد هذه الموسوعة الأولى للدراما التلفزيونية في مصر موثقة توثيقا علميا؛ لتفيد كل طالب وباحث في مجال الفن والأدب الدرامي.ومرت هذه الموسوعة بمراحل عدة من حيث أسلوب ومنهجية البحث الذي تم على مدار عام دراسة كاملة، شاركت فيه مجموعات من الطلاب قسمت إلى خمسة طلاب لكل مجموعة تبنت إنتاج خمس سنوات متتالية، ثم مرحلة التصنيف والتبويب والمراجعة للمعلومات والأسماء، تلتها مرحلة الطباعة الأولية تتضمن صور الأعمال.تعتبر هذه الموسوعة ببلوجرافيا الدراما التلفزيونية، مرجعا فنيا لتطور الدراما التليفزيونية، وسجلا حافلا لمتغيرات المجتمع المصري.