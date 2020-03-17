«إينرجى» تطلق أبلكيشن لمتابعة موظفيها من المنزل: «دى مش إجازة»

قرّرت إدارة إذاعة إينرجي (تردّدها 92.1) تطبيق نظام جديد على موظفيها العاملين في الإذاعة باتباع آلية العمل عن بعد ومُمارسة وظائفهم؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية.وشددت «إينرجي» على أن العمل من المنزل ليس للترفيه أو إجازة، لكنها إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، حيث سيُجرى تتبّع دوري يوميًا لكل الموظفين؛ للتأكد من بقائهم في منازلهم وعدم خروجهم لتطبيق الحَجَر الصحي الفعّال، لضمان الوقاية للجميع.واتفق العاملون بالإذاعة على تصميم تطبيق جديد "أبلكيشن"؛ لمتابعة جميع العاملين لديها من المنازل أثناء فترة الإجازة، ومعرفة أماكن تواجدهم من المنزل أم مكان آخر؛ حفاظًا على حياتهم وتنفيذًا لتَعليميات وزارة الصحة وتوجهات الدولة وإجراءات الوقاية من (كوفيد-19).وأكدت عايدة سعودي، رئيس الإذاعة، فرض عقوبات لكل مَن يخالف تعليمات الحجر الصحي الطوعي لموظفيها، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف وجوده في مكان خلاف المنزل سيتم خصم 50% من مرتبه، وذلك في حملة جديدة من قبل العاملين بالمحطة تحمل عنوان: "دي مش إجازة دي وقاية".وطبّقت إذاعة "إينرجي" من قبل الحجر الصحي على أحد مذيعيها، وهو صبري زكي، مقدم برنامج "قول يا كبير"، الذي عاد مؤخرًا من رحلته إلى البرازيل، وأعلن المذيع في فيديو نشرته الإذاعة غيابه عن البرنامج لمدة أسبوعين فترة حضانة الفيروس حتى يتم التأكد من عدم إصابته كإجراء احترازي.