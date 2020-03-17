«التموين» توضح أماكن توافر المطهرات الطبية

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وفرت كافة المنتجات التي يحتاجها المواطنين، من المطهرات العطرية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في المعارض الآتية:1 - معرض قصر النيل - 33 شارع قصر النيل.2 - معرض الموسكي - شارع بور سعيد.3 - معرض الحسين.4 - معرض باب الشعرية - ش بورسعيد.5 - معرض الجيزة - ش البحر الأعظم.6 - معرض أسيوط -عمارة الأوقاف بجوار المحطة.7 - معرض المنصورة - طرول الجديدة ش الإمام الشافعي المنصورة.8 - معرض صلاح سالم - 30 صلاح سالم بالإسكندرية.9 - معرض أحمد عرابي - أحمد عرابي بالإسكندرية.10 - معرض الحرية - 17 طريق الحرية الإسكندرية.11 - معرض التحرير - ش البوستة الإسكندرية.12- الأسواق التجارية بمصانع الشركة.13- الصيدليات.مصانع العطور والخلاصات - مدينة الحوامدية - محافظة الجيزة ت: 36703844 - 3670344 ف: 36703855 (+202).