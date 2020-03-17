كرم جبر: أعداء الوطن تعاملوا مع «كورونا» وكأنه شأن مصري خالص

قال الكاتب الصّحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن تعاملوا مع فيروس كورونا المستجد وكأنه شأن مصري خالص، فقط، ولم يصب أي دولة أخرى.وأكد جبر، أهمية نشر الحقائق والتوعية حول في فيروس الكورونا المستجد، وليس لإثارة الذعر والهلع بين المواطنين، مطالبًا بنشر الحماس بين المواطنين ليكونوا مستعدين لمواجهة الأزمة، والبعد عن التهويل والتهوين، موضحًا أن التعامل مع الفيروس ليس أمرًا صعبًا، لكن يحتاج إلى التعامل بذكاء وحرص وتوعية.وحول انتشار فيروس كورونا من خلال تداول الصحف الورقية، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة:" كورونا تأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة، ويمكن أن تنتقل بأي صورة وعبر أي شييء وليس من خلال الورق فقط"وأوضح أن «كوفيد -19» من أخطر الأوبئة التي تواجه البشرية؛ لأنها اقتحمت كل الدول وأصابت الجميع ولا تفرق بين غني وفقير أو مسؤول وغفير، لهذا لا بدّ من رفع درجة الوعي والتضرع إلى الله لرفع البلاء والوباء".