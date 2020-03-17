رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر: أعداء الوطن تعاملوا مع «كورونا» وكأنه شأن مصري خالص

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:38 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد - محمد جعفر
طباعة
قال الكاتب الصّحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن تعاملوا مع فيروس كورونا المستجد وكأنه شأن مصري خالص، فقط، ولم يصب أي دولة أخرى.

وأكد جبر، أهمية نشر الحقائق والتوعية حول في فيروس الكورونا المستجد، وليس لإثارة الذعر والهلع بين المواطنين، مطالبًا بنشر الحماس بين المواطنين ليكونوا مستعدين لمواجهة الأزمة، والبعد عن التهويل والتهوين، موضحًا أن التعامل مع الفيروس ليس أمرًا صعبًا، لكن يحتاج إلى التعامل بذكاء وحرص وتوعية.

وحول انتشار فيروس كورونا من خلال تداول الصحف الورقية، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة:" كورونا تأتيكم ولو كنتم في بروج مشيدة، ويمكن أن تنتقل بأي صورة وعبر أي شييء وليس من خلال الورق فقط"

وأوضح أن «كوفيد -19» من أخطر الأوبئة التي تواجه البشرية؛ لأنها اقتحمت كل الدول وأصابت الجميع ولا تفرق بين غني وفقير أو مسؤول وغفير، لهذا لا بدّ من رفع درجة الوعي والتضرع إلى الله لرفع البلاء والوباء".

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

موعد بدء اختبار كادر المعلم بمعرفة الاكاديمية المهنية للمعلمين

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

السعودية تمنع الصلاة فى المساجد وتكتفى بالأذان

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

خبير تغذية: صمغ النحل والفيتامينات والمعادن روشتة مقاومة كورونا

خريطة قناة مصر التعليمية على التردد الجديد لمراحل التعليم الأساسي

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

ذكرى إمام الملحنين درويش: حمل لقب شيخ في العاشرة.. وكل حبيباته عاهرات

غدا.. يمنى أحمد تناقش «تطور النباتات وإنقاذ مستقبل البشرية»

«مي زيادة – معشوقة الأدباء» أحدث إصدارات خالد ناجح

الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبى» بالنيل الثقافية