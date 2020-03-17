برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع تأمينات سائقي التاكسي

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة موجه لكلًا من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والدكتور محمد معيط، بشأن القرار رقم 310 لسنة 2017 الصادر من قبل وزراة التضامن بشأن ارتفاع التأمينات على حصة صاحب العمل وسائقي التاكسي لتصل إلى 3200 بدلًا من 650 سنويًا، إضافة إلى زيادة سنويًا 25% لمدة خمس سنوات.وقال «وطني»، في بيان له، اليوم، إن تلك النسبة الخاصة بالتأمينات علي سائقي التاكسي وصلت خلال عام 2020 لـ5560 جنيها، ومن المقرر زيادتها أيضًا في عام 2022 لـ 8000 جنيه، مشيرًا إلي أن هؤلاء السائقين لا يعلمون المعاش المخصص لهم بعد بلوغ سن المعاش.وتساءل نائب «مستقبل وطن»، عن عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، قانون تنظيم «أوبر وكريم»، رغم إقراره في يونيو 2018، مشيرًا إلي أن ذلك القانون يسمح بعمل رخصة خاصة لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما، وتكون مدتها 10 سنوات، دون اشتراط تأدية الخدمة العسكرية، في حين أن مدة الرخصة المهنية لسائقي التاكسي 3 سنوات فقط، ولابد من أن يكون المرخص له قد أدى الخدمة العسكرية.