«التسويق السياحي»: مغادرة السياح.. وحجر صحي للعاملين بفنادق الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إنه سيبدأ من الغد الأربعاء تنفيذ إجراء الحجر الصحي الإجباري على كافة العاملين بالفنادق العائمة على متن مراكبهم لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع كافة العاملين بالفنادق الثابتة تحت إشراف وزارة الصحة لمتابعتهم بمنازلهم.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كافة الجنسيات المتواجدة بالأقصر سواء الأسبان والأمريكان والإنجليز قاموا بالمغادرة ابتداء من اليوم، إلا أن هناك فوج إنجليزي قد وصل أمس إلى الأقصر وسينهي رحلاته يوم الإثنين المقبل وسيقوم بالمغادرة وقد جرى الاتفاق بين محافظ الأقصر ووزير الطيران المدني على هذه الرحلة.وأشار عثمان، إلى أن الفنادق تستعد حاليا للبدأ في عملية التطهير، حيث جرى الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور) للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة.