«المركزي» يسمح للبنوك بعقد الاجتماعات عن بعد

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك، تضمنت اجتماع مجالس إدارات البنوك بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات خلال العام، بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة.كما تضمنت إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماع مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، بما لا يتعدى مرتين كل عام.كما قرر البنك المركزي عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا.