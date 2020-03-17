في تاكسي.. أحراز صناديق اقتراع المنيا تصل نقابة المحامين

وصلت أحراز صناديق الاقتراع قادمة من محافظة المنيا إلى مقر النقابة العامة للمحامين في «تاكسي» وسط تجمع المحامين.وتسلمت اللجنة صباح اليوم أحراز محافظتي بني سويف وشمال الجيزة والإسكندرية وأسيوط.وأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة "الإصلاح".وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.