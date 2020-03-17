وزير الأوقاف: ترويج أي شائعات بشأن «كورونا» خيانة للدين والوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ترويج أي شائعات بشأن فيروس كورونا خيانة للدين والوطن، مؤكدًا أننا في الوقت الذي نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغي أن نحسن أمر التوكل على الله مع التأكد أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها.وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنه ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل، ثم الحذر من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذي يعد خيانة للدين والوطن، ثم الحذر من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة.