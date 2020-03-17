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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:31 م
كورونا
كورونا
وسام عطية
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أعلنت المملكة العربية السعودية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي الإصابات بلغت 171 حالة تم شفاء 6 حالات منها، مؤكدة أن المصابين من المخالطين لحالات سابقة وقادمون من الخارج.

وقررت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، وقف الصلاة في المساجد والاكتفاء برفع الآذان باستثناء الحرمين الشريفين.

وأصدرت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم، قرارها عقب دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة.

واستعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس.

وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمين الشريفين، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: "صلوا في بيوتكم"؛ وأن تصلى الجمعة ظهرًا أربع ركعات في البيوت.

وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك.

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