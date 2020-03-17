الجندي: «خلي مصليتك في جيبك كإجراء طبي واحترازي»

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأحكام الشرعية في الإسلام تتسم بالمرونة، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، مثال إذا لم تستطع الصيام في شهر رمضان "فعدة من أيام أخر" وهكذا اتسعت أيام الصوم خارج نطاق شهر رمضان.وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من باب التدابير الاحترازية والطب الوقائي لا ننصح بالصلاة في مكان يتردد عليه الكثير من الناس، ولذا فإن هناك مصلية مطوية تستطيع أخذها معك في أي مكان وهي صغيرة الحجم وتستطيع حملها في الجيب ومتوفرة في الأسواق وهي بحجم منديل الجيب وهذا تطبيق احترازي بسيط لحل المشكلة إلى أن تنتهي الأزمة، موضحا أن هذا نوع من المرونة.