بومبيو يعترض على اتهامات الصين لأمريكا بشأن كورونا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكبير الدبلوماسيين في الصين عن اعتراضه الشديد، مشيرا إلى أن بكين تحاول إلقاء اللوم على واشنطن في تفشي النوع الجديد من فيروس كورونا.جاء ذلك في حديث بومبيو عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، مع عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني يانج جييتشي الذي يشرف على دبلوماسية البلاد.وكان بومبيو يشير لتبادل الاتهامات الذي جرى الأسبوع الماضي. حيث قال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية إن تستر الحكومة الصينية على انتشار الفيروس أبطأ الاستجابة العالمية لشهرين.وفي رد على ذلك الانتقاد غرد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على موقع تويتر قائلا إنه من المحتمل أن الجيش الأمريكي هو من قام بنقل الفيروس إلى ووهان.وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أخبر يانغ أن "هذا ليس وقت نشر معلومات كاذبة وشائعات غريبة، ولكنه وقت لتتحد فيه جميع الدول وتكافح هذا التهديد المشترك".