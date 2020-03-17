سفير نور: الوفد داعم قوى للدولة فى مواجهة كورونا

قال اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الإجراءات التي يقوم بها حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في دعم جهود الدولة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا جميعها تصب في الصالح العام، وتهدف إلى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب قام بعمل حملة الإغاثة لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الوفد للطوارئ الصحية الوطنية، والتي تضم نخبة من الأطباء المتخصصين والمهنيين.وأكد "نور"، أن دور بيت الأمة، سيظل دائما داعما ومساندا للدولة المصرية يقف إلى جوار الوطن والمواطن في مختلف الظروف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات قوية وثابتة نحو مواجه انتشار فيروس كورونا من خلال التدابير والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحفاظ على الصحة العامة، والتي تحتاج إلى تنفيذها بوعي وإدراك.يذكر أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرر تعليق كافة الاجتماعات داخل المقر الرئيسي للحزب، وأي نشاطات داخل الحزب، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد، وتفعيلًا لقرار مجلس الوزراء للحد من الاختلاط، أو انتقال الأمراض بالعدوى، للوقاية من الفيروس.