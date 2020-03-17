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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 قرارات من غرفة صناعة السينما للحفاظ على صحة المواطنين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:25 م
غرفة صناعة السينما
غرفة صناعة السينما
أسماء إبراهيم
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تهيب مجلس إدارة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات، برئاسة فاروق صبري رئيس الغرفة، أصحاب ومستغلي دور العرض السينمائي باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:

- نسبة الأشغال لا تزيد عن 35% من كل قاعة لترك مساحات مناسبة بين الرواد الحاضرين.
- تعقيم صالات العرض قبل وبعد العرض.
-وضع مواد مطهرة بمداخل دور العرض ودورات المياه.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قرر رئيس الجمهورية السبت الماضى، تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، لتفادى الاختلاط ووجود أى تجمعات بأعداد كبيرة.

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