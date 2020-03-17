بدير: اعتماد ميزانية لرصف طريق الكوم الأحمر

نجح النائب الوفدي سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية، في اعتماد ميزانية رصف طريق الكوم الأحمر- شنباري، بطول 5 كيلو وعرض 15 مترا.وأكد مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية، أن جارٍ استكمال طريق ترعة الزمر، بداية من الكوم الأحمر وحتى مدخل برطس وأوسيم، بطول 2 كيلو وعرض 11 كيلو متر.وحرص "بدير" على القيام بالجولات الميدانية على مدار الـ4 أيام الماضية، لمتابعة رفع آثار تراكمات الأمطار من داخل شوارع عدد من القرى بدائرة أوسيم في الجيزة، والقيام بتنظيف الشوارع وقرى، "‬‫سقيل، والأبعدية‬، والقيراطين، وصيدا‬، ‫وبرطس".ونظم النائب الوفدي، أيضًا قافلة لإصدار بطاقات الرقم القومي لكبار السن وغير القادرين في مركز شباب قرية الزيدية وقافلة، مشيرًا إلى أن القافلة ستعقد في باقي قرى الدائرة تباعًا، قائلا: "نسعى لخدمة أهلي برطس وأوسيم طوال الوقت في مجالات مختلفة، كما نسعى إلى تمهيد الطرق بمعدات خاصة، ونستكمل تمهيد شارع الشون وأمام جامع أهل السنة بالمدينة، لخدمة الأهالي".