عماد البناني رئيسا للجنة الشباب والرياضة بـ«المصريين الأحرار»

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني، لتولي رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالحزب.وجاء ذلك في إطار إعادة الهيكلة الداخلية للجان والأمانات وتوزيع المهام لتحقيق الإستراتيجية العامة للحزب.يذكر أن عماد البناني له باع كبير في المجال الرياضي يشغل حاليا ‎رئيس الاتحادات المصرى والعربي والافريقي للرياضة للجميع، وسبق وتولي عدة مناصب ومنها رئيس المجلس القومي للرياضة بجمهورية مصر العربية قبل دمج وزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للرياضة بوزارة الشباب، ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.