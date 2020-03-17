«روتارى فاروس» بالإسكندرية يشارك فى تعقيم وتطهير المدارس

ساهم نادى روتارى فاروس بالإسكندرية من خلال التعاون المستمر مع إدارة وسط التعليمية فى عملية تعقيم وتطهير عدة مدارس بالمحافظة وتزويدها بالمواد المطهرة.ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة بدوى رئيس نادى روتارى فاروس، إن عملية التعقيم شملت مدرسة حسام البهي (الأميرة فايزة) ومدرسة النور (للكفيفات) ومدرسة عرفان، بالإضافة إلى مدرسة نبوية موسى، مشيرة إلى وضع مجموعة كبيرة من المواد المطهرة؛ والعديد من اللوحات الإرشادية والتوعوية الخاصة بأخطار فيروس كورونا المستجد وطرق الحماية منه والتى أعدت بمعرفة أطباء مستشفى الصدر بكوم الشقافة.وأشار المهندس هادر ميتو مساعد محافظ الروتارى، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار دور أندية الروتارى والذى يهدف دائمًا إلى القيام بدورها ومسئوليتها المجتمعية في الوطن في مجال "الصحة، التعليم، الغذاء، الأيتام، ذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من احتياجات المجتمع".وأوضح أن المشاركة فى تطهير وتعقيم العديد من مدارس الإسكندرية اليوم، تأتى دعما ومساندة لتوجيهات القيادة السياسية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة الوطن والمواطنين.