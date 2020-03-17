«شعبة المصدرين» تشيد بقرارات الحكومة فى التعامل مع الصناعة

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية، بقرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن الصناعة المصرية.أضاف الجبلي، لـ«الدستور»، أن هذا القرار يأتي استكمالًا لقرارات البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد، وهي خطوة مهمة للغاية.وثمن قرار رئيس الوزراء بخفض الغاز، مؤكدًا أنه إيجابي للصناعة المصرية، متمنيًا مزيدًا من التراجع حتى 3 دولارات، مشيرًا إلى أن كثيرا من الصناعات المختلفة ستستفيد بهذا القرار، موضّحًا أن خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف مهم جدًا، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة ضمن محفزات الاستثمار الصناعي.