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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال»: قرار خفض أسعار الغاز والكهرباء جاء في توقيته

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:19 م
الكهرباء
الكهرباء
أسماء إبراهيم
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أشاد عمرو فتّوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بقرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وذلك لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

قال فتّوح لـ«الدستور» إن القرار حاسم جاء في توقيته المناسب، لافتًا إلى أن جميع الصناع والمستثمرين طالبوا بالخفض منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدير أزمة فيروس كورونا بشكل كامل وسريع، مطالبًا بضغط الحكومة بتفضيل المنتج المصري خلال الفترة الحالية؛ لأنه سيُساعد على تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج، إضافة إلى دفع مرتبات عمال المصانع.

وأصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وهم خفض سعر الغاز الطّبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجُهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

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