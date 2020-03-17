وزير الاتصالات الأسبق يكشف عن أهمية خفض سعر الفائدة

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن خفض سعر الفائدة قرار إيجابي على الاقتصاد المصري وأصحاب القروض، ويوجه جزءًا كبيرًا من الأموال إلى الاستثمار والصناعة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسواق في ظل خطة الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصري ضمن خطة مواجهة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.وأوضح نجم، في تصريحات صحفية له، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستفيد من قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة والذي يمثل أكبر خفض لفائدة خلال شهر واحد، مطالبا جميع المواطنين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا.وقال نجم إن خفض سعر الفائدة 3% قرار مناسب للحفاظ على الاقتصاد المصري ولمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن خفض الفائدة محفز للمصنعين والمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم على المدى الطويل.وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستفيد من هذا القرار بشكل إيجابي فور خطة الدولة لحصار والقضاء على فيروس كورونا، حيث إنه أكبر تحديات الاستثمار محليا وعالميا في ظل الركود الاقتصادي الذي ضرب الأسواق العالمية بسبب العزلة التي فرضها الفيروس.