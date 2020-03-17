رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات الأسبق يكشف عن أهمية خفض سعر الفائدة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:12 م
خالد نجم
خالد نجم
طارق عتمان
طباعة
قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، إن خفض سعر الفائدة قرار إيجابي على الاقتصاد المصري وأصحاب القروض، ويوجه جزءًا كبيرًا من الأموال إلى الاستثمار والصناعة والقطاع العقاري، بالإضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسواق في ظل خطة الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصري ضمن خطة مواجهة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نجم، في تصريحات صحفية له، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستفيد من قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة والذي يمثل أكبر خفض لفائدة خلال شهر واحد، مطالبا جميع المواطنين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للقضاء على فيروس كورونا.

وقال نجم إن خفض سعر الفائدة 3% قرار مناسب للحفاظ على الاقتصاد المصري ولمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن خفض الفائدة محفز للمصنعين والمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم على المدى الطويل.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيستفيد من هذا القرار بشكل إيجابي فور خطة الدولة لحصار والقضاء على فيروس كورونا، حيث إنه أكبر تحديات الاستثمار محليا وعالميا في ظل الركود الاقتصادي الذي ضرب الأسواق العالمية بسبب العزلة التي فرضها الفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

السعودية تمنع الصلاة فى المساجد وتكتفى بالأذان

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

خبير تغذية: صمغ النحل والفيتامينات والمعادن روشتة مقاومة كورونا

خريطة قناة مصر التعليمية على التردد الجديد لمراحل التعليم الأساسي

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

ذكرى إمام الملحنين درويش: حمل لقب شيخ في العاشرة.. وكل حبيباته عاهرات

غدا.. يمنى أحمد تناقش «تطور النباتات وإنقاذ مستقبل البشرية»

«مي زيادة – معشوقة الأدباء» أحدث إصدارات خالد ناجح

الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبى» بالنيل الثقافية