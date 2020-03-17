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محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:01 م
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هبه عويضه
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واصل حى غرب الإسكندرية استمرار تنفيذ حملات غلق المعاهد التعليمية، والحضانات، والنوادى الصحية، والسيبرات، وقاعات الأفراح، والمحلات العامة المخالفة للشروط البيئية، كقرار احترازى من الدولة حفاظًا على الصحة العامة للطلاب ومنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقاد اللواء هشام كمال رئيس حى غرب اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بنطاق الحى، حيث غلق وتشميع عدد 60 معهدا تعليميا وحضانة ونادى صحى (جيم) وسيبرات وقاعات الافراح بقطاعى مينا البصل، وكرموز.

وأسفرت الحملة عن غلق 4 معاهد تعليمية، و6 حضانات، و5 نوادى صحى (جيم )، وغلق 7 قاعات أفراح، بقطاع مينا البصل.

كما تم غلق 11 سيبر، و7 محلات أغذية، وذلك لعدم وجود الشهادات الصحية، ومصادرة عدد 75 شيشة من 7 مقاهى، وعدد 13 سيبر، بنطاق قطاع كرموز.

كما قام رئيس الحى بالمرور والتفتيش على محلات الأغذية والمحال التجارية، والتنبية على القائمين عليها باتباع التعليمات والإرشادات الصحية (التطهير المستمر للمحل - والنظافة المستمرة للبائعين المتعاملين مع المواطنين - استخدام القفازات والكمامات الطبية).

شارك بالحملة رئيس مباحث كرموز، ومعاونو المباحث والكول الأمنى، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة إشغال الطريق وإدارة الرخص بالحى ومفتشو إدارتين المتابعة الميدانية وإشعال الطريق.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وحرصها على سلامة وصحة المواطنين، والحد من أماكن التجمعات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على الصحة العامة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحشد الأجهزة التنفيذية للمحافظة بغلق المعاهد التعليمية والحضانات للحد من انتشار الفيروس، والحد من أماكن التجمعات والكثافة وحفاظا على الأمن العام.
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إغلاق
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق
إغلاق
إغلاق
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)
إغلاق 60 معهدًا تعليميًا وحضانة وجيم بغرب الإسكندرية (صور)

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