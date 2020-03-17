«كورونا» يؤجل انعقاد الجمعية العمومية لغرفة صناعة السينما

قررت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، تأجيل الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم الأحد الموافق 22/3/2020 لحين إشعار آخر.وأكد فاروق صبري رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التأجيل جاء في إطار توجه الدولة لاتخاذ إجراء احترازي لسلامة وصحة المواطنين بالحد من التجمعات على كافة الأصعدة بسبب فيروس كورونا.