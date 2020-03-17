«ادعم نقابتك» تنشر النتائج الأولية للفائزين بعضوية «المحامين»

رصدت حملة ادعم نقابتك المؤشرات الأولية لنتائج أعضاء مجلس نقابة المحامين.وقال عبدالمجيد جابر، رئيس الحملة، في بيان الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية لانتخابات أعضاء مجلس النقابة تشير إلى فوز كلا من:• يحيي التوني• سعيد عبد الخالق• خالد أبو كراع• فاطمة الزهراء• ماجد حنا• أبو بكر الضو• محمود الداخلي• عبد الحفيظ الروبي• إسماعيل طه• سيف حماد• محمد فزاع• عمر هريدي• عبد المجيد هارون• محمد عبد الوهاب• محمد بسيوني• مجدي سخي• نبيل عبد السلام• محمد الكسار• حسين الجمال• محمد أبو ليله• عادل عفيفيولفت عبد المجيد الي ٱنه تبقي 4 أسماء أخرى لم تحسم فى عضويات المجلس:أما القطاع العام فإن المؤشرات الأولية تشير إلى فوز:• هشام بليح• حسام سعيد• علي الصغيروأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة "الإصلاح".وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.