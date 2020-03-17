رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«ادعم نقابتك» تنشر النتائج الأولية للفائزين بعضوية «المحامين»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:56 م
مجلس نقابة المحامين.
مجلس نقابة المحامين.
الحسين عبيد و محمد جعفر
طباعة
رصدت حملة ادعم نقابتك المؤشرات الأولية لنتائج أعضاء مجلس نقابة المحامين.

وقال عبدالمجيد جابر، رئيس الحملة، في بيان الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية لانتخابات أعضاء مجلس النقابة تشير إلى فوز كلا من:

• يحيي التوني
• سعيد عبد الخالق
• خالد أبو كراع
• فاطمة الزهراء
• ماجد حنا
• أبو بكر الضو
• محمود الداخلي
• عبد الحفيظ الروبي
• إسماعيل طه
• سيف حماد
• محمد فزاع
• عمر هريدي
• عبد المجيد هارون
• محمد عبد الوهاب
• محمد بسيوني
• مجدي سخي
• نبيل عبد السلام
• محمد الكسار
• حسين الجمال
• محمد أبو ليله
• عادل عفيفي

ولفت عبد المجيد الي ٱنه تبقي 4 أسماء أخرى لم تحسم فى عضويات المجلس:

أما القطاع العام فإن المؤشرات الأولية تشير إلى فوز:
• هشام بليح
• حسام سعيد
• علي الصغير

وأقيمت الأحد، انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تحت إشراف هيئة النيابة الإدارية، على يتم إجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد 29 مارس.

ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور، النقيب الحالي، ورجائي عطية، مرشح قائمة "الإصلاح".

وتضمنت الكشوف 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.

ووفق الضوابط التي أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فإنه تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ثم يتم غلق الأبواب، وفي حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة، فيسمح لهم بالتصويت ويستمر التصويت حتى تمام الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.

موضوعات متعلقة

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

الحكومة: 3 وفيات و150 إصابة بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

الصور

image description

ذكرى البابا شنودة.. قصة صداقة «أبو الأساقفة» و«معلم الأجيال»

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

السعودية تمنع الصلاة فى المساجد وتكتفى بالأذان

ضبط إخواني لترويج أخبار كاذبة عن كورونا

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

خبير تغذية: صمغ النحل والفيتامينات والمعادن روشتة مقاومة كورونا

خريطة قناة مصر التعليمية على التردد الجديد لمراحل التعليم الأساسي

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

ذكرى إمام الملحنين درويش: حمل لقب شيخ في العاشرة.. وكل حبيباته عاهرات

غدا.. يمنى أحمد تناقش «تطور النباتات وإنقاذ مستقبل البشرية»

«مي زيادة – معشوقة الأدباء» أحدث إصدارات خالد ناجح

الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبى» بالنيل الثقافية