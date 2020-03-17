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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:55 م
أم بورسعيد المثالية
أم بورسعيد المثالية
بورسعيد/شيماء رشاد
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«ربيتهم بالحلال».. بهذه الكلمات بدأت ميرفت فؤاد محمد المصري، الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد حديثها لـ«الدستور»، بعد أن اختارتها وزارة التضامن الاجتماعي أما مثالية، مضيفة «كرمني الله برؤيتي أولادي وأحفادي».

تقول «مرفت» الموظفة بمديرية الإسكان والمرافق، إن زوجها توفي منذ 20 عاما (عام 1999) وكان يعمل معها، وترك له 3 أبناء هم (نورا القشاش حاصلة على بكالوريوس تجارة ومحاسبة، ومتزوجة ولديها ولد وبنت وتعمل محاسبة بإحدى شركات المنطقة الصناعية، ومحمد محامي أعزب، وعبد الرحمن نقيب طيار في القوات المسلحة ومتزوج ولديه ولد.

وأضافت: «لم أكن أعرف أن أبنائي تقدموا لمديرية التضامن بمسابقة الأم المثالية، وعرفت فقط اليوم من ابني أنه تم اختياري الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، وعندما علمت لا أستطيع أن أصف مشاعري وفرحتي، وحمدت الله تعالى.. ربنا مضيعش مجهودي».

وتابعت الأم المثالية: «مصر جميلة وربنا يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبطلب من كل الأمهات إكمال رسالتهم مثلما فعلت».

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أبلغتها بأن المحافظ سيكرمها وستلتقي الرئيس السيسي عقب تجاوز المرحلة الحالية، نظرا لاتجاه الدولة لمكافحة فيرس كورونا

واختتمت: «سأطلب من الرئيس عند مصافحتي في الحفل إنه يخلي باله من مصر والمصريين وأبناءنا في الجيش المصري، لأن ابني ضابط جيش».
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»
أم بورسعيد المثالية: «ربيتهم بالحلال وربنا مضيعش مجهودي»

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