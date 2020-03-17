بهذه الخطوات قوي مناعة جسمك ضد فيروس كورونا

التقليل من تناول السكريات

الإكثار من الخضراوات والفواكه

الأعشاب الطبيعية

مأكولات تحتوي على أوميجا 3

الامتناع عن التدخين

الابتعاد عن التوتر

تسبب فيروس كورونا المستجد المنتشر بصورة كبيرة حول العالم، في حالة من القلق والخوف، وبخلاف تحذيرات منظمة الصحة العالمية بضرورة الوقاية منه من خلال التعقيم وغسل الأيدي، وغيرها من أدوات الحماية، لكن تقوية المناعة تعد السبب الرئيسي في الوقاية أيضًا.وفق موقع "health"، قدم خبراء تغذية عالميين بعض النصائح الغذائية، لتقوية الجسم والمناعة ضد فيروس كورونا المستجد:تعمل السكريات على التقليل من عمل الجهاز المناعي، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ويأتي ذلك من خلال بعض الدراسات البريطانية التي أثبتت أن تناول ملعقة سكر واحدة يضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات، لذلك يمكن استبدال الحلويات بالفواكه المجففة.تعمل الخضروات والفاكهة على تقوية مناعة الجسم، خاصة التي تحتوي على الفيتامينات، مثل فيتامين C، والمعادن المضادة للأكسدة التي تأتي من خلال تناول البصل، الثوم، الجرجير، القرع، وكذلك فواكه البرتقال، الليمون، التوت والمانجو.تلعب الأعشاب الطبيعية والسوائل الساخنة دورًا كبيرًا في تقوية المناعة، ومنها الشاي الأخضر لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، التي تقي الجهاز المناعي، إضافة إلى الزنجبيل الذي يعزز مناعة الجسم ويخفف من مشاكل الجهاز التنفسي، والكركم الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات.تقوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 المناعة وتقوم بأدوار مهمة في صحة الانسان، وتتواجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون، والمكسرات.من الهام البعد عن التدخين في هذه الفترة التي تنتشر بها فيروس كورونا المستجد لتفادي الإصابة به بسبب التأثير السلبي للدخان والكحول على جهاز المناعة.يمكن للتوتر والقلق والضغط النفسي أن يؤثرون على المناعة، ويجعل الأشخاص عرضة للمرض، لذلك يجب تفادي ذلك من خلال ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجهاز المناعي، حيث تساعد الجسم على إخراج الفضلات الضارة بشكل أفضل.