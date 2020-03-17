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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بهذه الخطوات قوي مناعة جسمك ضد فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:54 م
كورونا
كورونا
نور أيمن
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تسبب فيروس كورونا المستجد المنتشر بصورة كبيرة حول العالم، في حالة من القلق والخوف، وبخلاف تحذيرات منظمة الصحة العالمية بضرورة الوقاية منه من خلال التعقيم وغسل الأيدي، وغيرها من أدوات الحماية، لكن تقوية المناعة تعد السبب الرئيسي في الوقاية أيضًا.

وفق موقع "health"، قدم خبراء تغذية عالميين بعض النصائح الغذائية، لتقوية الجسم والمناعة ضد فيروس كورونا المستجد:

التقليل من تناول السكريات
تعمل السكريات على التقليل من عمل الجهاز المناعي، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ويأتي ذلك من خلال بعض الدراسات البريطانية التي أثبتت أن تناول ملعقة سكر واحدة يضعف جهاز المناعة بمقدار 50% لمدة 6 ساعات، لذلك يمكن استبدال الحلويات بالفواكه المجففة.

الإكثار من الخضراوات والفواكه
تعمل الخضروات والفاكهة على تقوية مناعة الجسم، خاصة التي تحتوي على الفيتامينات، مثل فيتامين C، والمعادن المضادة للأكسدة التي تأتي من خلال تناول البصل، الثوم، الجرجير، القرع، وكذلك فواكه البرتقال، الليمون، التوت والمانجو.

الأعشاب الطبيعية
تلعب الأعشاب الطبيعية والسوائل الساخنة دورًا كبيرًا في تقوية المناعة، ومنها الشاي الأخضر لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، التي تقي الجهاز المناعي، إضافة إلى الزنجبيل الذي يعزز مناعة الجسم ويخفف من مشاكل الجهاز التنفسي، والكركم الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات.

مأكولات تحتوي على أوميجا 3
تقوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 المناعة وتقوم بأدوار مهمة في صحة الانسان، وتتواجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون، والمكسرات.

الامتناع عن التدخين
من الهام البعد عن التدخين في هذه الفترة التي تنتشر بها فيروس كورونا المستجد لتفادي الإصابة به بسبب التأثير السلبي للدخان والكحول على جهاز المناعة.

الابتعاد عن التوتر
يمكن للتوتر والقلق والضغط النفسي أن يؤثرون على المناعة، ويجعل الأشخاص عرضة للمرض، لذلك يجب تفادي ذلك من خلال ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية، وتقوية الجهاز المناعي، حيث تساعد الجسم على إخراج الفضلات الضارة بشكل أفضل.

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