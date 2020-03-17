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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبي» بالنيل الثقافية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:17 م
أحمد السعيد
أحمد السعيد
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور في حلقة الأربعاء المقبل، أحمد السعيد حول ترجمة مجموعة الروايات القصيرة "العصر الذهبي" للكاتب الصيني وانغ شياوبو ترجمة علاء ثابت، وذلك في حلقة جديدة من برنامج."كلمات" والذي يذاع في تمام الخامسة والنصف مساء علي شاشة النيل الثقافية.

الكتاب صدر حديثًا عن منشورات المتوسط - إيطاليا، بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للثقافة والإعلام - القاهرة، كتاب للمؤلف الصيني وانغ شياوبو: " العصر الذهبي "، ترجمها عن الصينية علي ثابت، وراجعها وقدَّم لها أحمد السعيد.

وانغ شياوبو، والذي يُطلَق عليه في الصين: النسخة الصّينيّة من امتزاج كافكا وجيمس جويس؛ يُعتبر من أكثر الكُتَّاب تأثيرًا في الصين على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة.

وكتاب " العصر الذهبي " هو أول أعمال الكاتب التي تُنقل إلى العربية. ويضمُّ مجموعة من الروايات القصيرة لكاتبٍ يبتكر موضوعاتٍ للقصِّ، تُقارِبُ الحياة المعاصرة، وعبرها يمكن اكتشاف لذَّة القصِّ والقَنْص في آنٍ، فهو يأخذ القارئ باتجاه الأسئلة "المسكوت عنها" في أكثر المساحات الإنسانية تعقيدًا، ويضرب، بنبرته الجريئة، عرض الحائط بالكثير من "التابوهات" أو الثوابت، سواء تعلّقت بالذات الإنسانية وهي في أقصى لحظات ضعفها أو بالصور النّمطيّة التي تُصدرها المؤسّسات – كل المؤسّسات – عن نفسها، وتُخفي خلف نفوذها نمطًا من الهشاشة، يصعب تفاديه. هنا كتابة تحتفي بالضعف الإنساني، وتزهو بجلال الخسارة، وتصنع من ندوب الحياة أفقًا للتحايل، ما يجعل القصص كلها (كرنفالًا) للاحتفال الساخر بمأزق الإنسان المعاصر في هذا البلد الكبير.

المُراجِع: أحمد السعيد، مترجم وباحث في الشأن الصّينيّ، متخصّص في الإثنولوجيا الصّينيّة، حاصل عى جائزة الدولة الصّينيّة للتّميّز الخاصّ في مجال الكتّاب، وجائزة الصداقة الصّينيّة من نينغشيا، سفير مهرجان بكين الدّوليّ للقراءة 2017، نظّم العديد من الفعاليات الثَّقافيَّة الكبرى بين الصين والدول العربية، له مؤلّفات بالصّينيّة والعربية، منها "طريق الصين - سرّ المعجزة"، "بما لا يضر مصالح الشعب"، "منهج الحكمة لتعليم اللغة الصّينيّة"، وشارك في ترجمة أكثر من ثلاثين عملًا من الصّينيّة للعربية، منها: "الموسوعة الإسلامية الصّينيّة"، "الزلزال الصّينيّ"، "يوميّات مجنون - مختارات لأديب الصين لوشون"، "موسوعة الآثار الإسلامية في الصين"، رواية "لستُ خائنة"، "مختصر تاريخ الصين"، وغيرها.
أحمد السعيد
الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبي» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبي» بالنيل الثقافية
أحمد السعيد
الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبي» بالنيل الثقافية
الأربعاء.. أحمد السعيد يناقش «العصر الذهبي» بالنيل الثقافية

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