«بيطري الغربية»: نُزيل الأسواق ونطهر أماكنها لمواجهة كورونا

صرح الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أن المديرية قامت بشن حملات على الأسواق فور تلقي تعليمات من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمراقبة الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وأضاف "أنور" خلال تصريحه لـ"الدستور" أنه يتم حاليًا المرور على جميع المحال التجارية ومحلات بيع المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك بالتنسيق بين إدارات الطب البيطري المختلفة بمراكز المحافظة، وبين رؤساء المراكز والمدن، بمشاركة مديرية التموين بالغربية، ومباحث التموين، وتم التنبيه على الجميع بضرورة التعقيم والتطهير والتعامل مع المنتجات الحيوانية بشكل آمن وبكافة الطرق التي تضمن عدم انتشار الأمراض.أوضح أن المديرية تشن حملات مفاجئة وفورية على الأسواق العشوائية لمواجهة إقامتها حسب قرار محافظ￼ الغربية، وذلك لأنها تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وتقوم المديرية بتعقيم وتطهير مكان الأسواق أولًا بأول بعد إزالتها.