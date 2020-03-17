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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحركة الوطنية»: قرار تخفيض الفائدة يقلل آثار أزمة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:01 م
كورونا
كورونا
حسين العمدة
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قال المهندس اسامة الشاهد، النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التطورات السريعة لأزمة فيروس كورونا لا تقتصر على أعداد المصابين أو الوفيات، ولكن لها تأثيرات اقتصادية كبيرة وخطيرة بدأت في الظهور، مشيدًا بمحاولة الحكومة السيطرة عليها.

وأضاف "النائب الاول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية"، في تصريحات له اليوم، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 3%، من شأنه تقليل الآثار السلبية للركود الإقتصادي الذي يصاحب الأزمات الكبيرة كما يشهد العالم خلال هذه الفترة، حتى تتمكن المؤسسات والشركات من الوفاء بالتزاماتها ودفع مرتبات الموظفين دون أن تضطر لتخفيض العمالة.

وأشار إلى البنك المركزي عقد اجتماع عاجل مع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة، موضحا أن هذه اللجنة كان من المقرر أن تنعقد 2 إبريل المقبل لتحدد سعر الفائدة خلال الـ 40 يوم القادمة لكن تطورات الأزمة الراهنة دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار العاجل.

وأكد أن دول كثيرة اتخذت مثل هذا القرار فأمريكا خفضت الفائدة مرتين في أقل من أسبوعين لحدود الصفر، بهدف مواجهة أزمة كورونا وتنشيط الاقتصاد.

وتابع "عندما ينخفض سعر الفائدة فهذا يعنى بأن الأعباء تقل على الشركات، ويكون لديها القدرة على العمل وتنتج بتكلفة أقل، وبالتالي تقل الأسعار تقل، أو على الأقل لا تزيد نتيجة وجود عوامل أخرى مثل صعوبة توفير الخامات وغيره، وهو ما يجعل المواطن يشترى المنتجات أكثر وبالتالي يزيد الاستهلاك، مما يساعد على زيادة نمو الاقتصاد أو على الأقل في الوضع الحرج الذى نمر به لا يحدث ركود كبير".

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