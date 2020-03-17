جابر القرموطي يرتدي ملابس شفط المياه ويشارك العمال (فيديو)
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:57 م
محمد مجديطباعة
عرض الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "الكلام على إيه"، على شاشة الحياة، فقرة ضمن إحدى فقرات البرنامج، ارتدى من خلالها ملابس على غرار عمال شفط المياه ضمن أحداث الطقس السيئ.
وأجرى القرموطي لقاءات مع العمال بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، للحديث عن عملهم على مدار أحداث الطقس السيئ، وكيفية استعدادهم، والإجراءات المتبعة للتخلص أو لشفط المياه، والحديث عن معاناتهم، والمدة الزمنية المسبقة لاستعدادهم لمثل هذه الأحداث الطارئة.
وأشار القرموطي خلال الفقرة، أنه تم تسجيلها من أمام طريق المنصة، والتقى القرموطي بالعمال، وداعبهم، وشاركهم في العمل في شفط المياه التي سببتها سقوط الأمطار، وأشاد بعملهم، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نظرا لأحداث الطقس السيئ. شاهد من هنا
وأجرى القرموطي لقاءات مع العمال بشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، للحديث عن عملهم على مدار أحداث الطقس السيئ، وكيفية استعدادهم، والإجراءات المتبعة للتخلص أو لشفط المياه، والحديث عن معاناتهم، والمدة الزمنية المسبقة لاستعدادهم لمثل هذه الأحداث الطارئة.
وأشار القرموطي خلال الفقرة، أنه تم تسجيلها من أمام طريق المنصة، والتقى القرموطي بالعمال، وداعبهم، وشاركهم في العمل في شفط المياه التي سببتها سقوط الأمطار، وأشاد بعملهم، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد نظرا لأحداث الطقس السيئ. شاهد من هنا