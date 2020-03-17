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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم بورسعيد»: نماذج للتعليم عن بُعد للطلاب خلال فترة تعليق الدراسة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:56 م
الدكتور نبوى باهى
الدكتور نبوى باهى
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلن الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن تقديم نماذج للتعليم عن بعد للطلاب بجميع المراحل التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالتعاون بين التوجيه الفنى ومركز التطوير التكنولوجى.

وأكد وكيل الوزارة أنه يجب مراعاة الجوانب الفنية فيما سيقدم للطلاب من مواد علمية على أن تصل لكل الطلاب عن طريق الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعى وذلك تحت إشراف الموجه العام لكل مادة.

وشدد باهى على الاستمرار فى تقديم التوعية الصحية والدينية والقومية للطلاب لحثهم على كيفية التعامل مع الوضع الحالى وبغرض التعريف الجيد بفيروس كورونا المستجد من خلال نماذج استرشادية ذات مرجعية علمية مضمونة ذات مصدر معروف.

وبخصوص طلاب الثانوية العامة وجه وكيل الوزارة إلى الاستمرار على إرشاد طلاب المرحلة للتعامل مع بنك المعرفة المصرى تيسيرًا للوصول إلى المعلومات المستهدفة التى تخدم مناهجهم الدراسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه اليوم بمكتبه بديوان المديرية بحضور المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية لبحث ومناقشة أنماط العمل وبدائلها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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