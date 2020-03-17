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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
الكواليس الكاملة لـ مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:55 م
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دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
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الكلمات المفتاحية
مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحى
مرتضى منصور
الزمالك
الأهلى
أحمد فتحى
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