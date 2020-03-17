محافظ القليوبية يبحث إنشاء محطات وسيطة للقمامة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بوفد من وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وذلك في إطار جهود المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تماشيا مع منظومة الجمع السكني المزمع تطبيقها قريبا بكل مدن المحافظة للنهوض بمستوى النظافة ومنع أي تراكمات بالشوارع.وأكد المحافظ أنه تم بحث عدد من قطع الأراضي التي تم توفيرها لإقامة محطات وسيطة سواء متحركة أو ثابتة، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة محطات وسيطة بمدن كفر شكر وبنها وقها وقليوب والقناطر الخيرية والخانكة.ووجه المحافظ بالبحث عن قطع أراضي أخرى تصلح لإقامة محطات وسيطة ثابتة بحيث يتم إنشاؤها بشكل متطور ومستديم لاستيعاب كميات القمامة المتولدة بدون أي أضرار بيئية أو صحية يتأذى منها المواطنون.