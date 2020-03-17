غزة تبني 1000 غرفة للحجر الصحي رغم خلوها من «كورونا»

أكد مهند معمر، مدير دائرة الصحة والبيئة داخل قطاع غزة الفلسطيني، أنه قد بدأت، صباح اليوم، عمليات بناء حجر صحي لوضع العائدين من الخارج للقطاع داخله، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.وأوضح أن المكان المخصص يقع غربي محافظة رفح داخل القطاع، وأنه سيتم بناء نحو 500 غرفة داخلها، و500 أخرى في منطقة شمال غزة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار العمل في عملية البناء لمدة 10 أيام.وقالت مصادر إن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الفلسطينية داخل غزة، وعددا من قيادات الحركة، يشرفون على عملية إقامة ألف غرفة للحجر الصحي.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عدم وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا داخل غزة حتى الآن، فيما ارتفعت عدد الحالات في المناطق المحتلة التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إلى 41.