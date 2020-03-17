البرازيل تسجل أول وفاة بكورونا فى ساو‭ ‬باولو

قالت دائرة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية اليوم الثلاثاء، إنها سجلت أول حالة وفاة مرتبطة بتفشي كورونا في البلاد.وبحسب بيان مكتوب فإنه سيتم توفير مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم لجوزيه‭‭ ‬‬إيهيك جيرمان رئيس دائرة الصحة في ساو باولو وديفيد يوب مدير مركز طوارئ كورونا في الولاية.