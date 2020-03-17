«راديو مصر» يطلق حملة لمواجهة كورونا

اطلق راديو مصر حملة توعوية تحت شعار" الزم بيتك...احمي نفسك..احمي بلدك" لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال برامج "طلعت شمس النهارده" مع دينا صلاح الدين، و"اصحى للدنيا" تقديم أحمد منتصر ولبنى فوزي، و"كلام وسط البلد" تقديم زياد علي ونسرين عكاشة.ومن المقرر أن يتناول الراديو خلال الحملة التوعوية موضوعات تتمثل في دور المرأة تجاه الأطفال، كيفية استغلال فترة الإجازة، عودة لمة العيلة، وأيضا يستضيف خبراء اتيكيت لمعرفة كيفية التعامل بين البشر دون اللمس أو المصافحة.