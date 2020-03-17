محمد رمضان: حسن شاكوش أنهى أغنية مسلسلي الجديد (صور)

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تسجيل أغنية مسلسله الجديد "البرنس"، والتي يقدمها المطرب حسن شاكوش، وتحمل اسم "شارع أيامي"، والتي قام بتلحينها تامر حجاج، وذلك من خلال حسابه بموقع فيس بوك.ونشر رمضان، صورة جمعته بفريق عمل الأغنية وعلق عليها: "انتهينا من أغنية شارع أيامي ألحان تامر حجاج غناء حسن شاكوش، الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس رمضان 2020، إنتاج تامر مرسي تأليف وإخراج محمد سامي، قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وهو التعاون الثاني مع رمضان بعد "الأسطورة"، وبطولة روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.