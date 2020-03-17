غرفة عمليات خاصة بـ «تجارية الجيزة» لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤل بغرفة الجيزة التجارية، أن شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة سوف تعقد غرفة عمليات خاصة بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا.وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن الاجتماع تناول حل مشاكل التجار وأيضا مناقشة الاستعداد لازمة كورونا، وتم التعاون مع السلاسل التجارية.وأوضح الشعبة لديها خطة لمواجهة الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار وكذلك توفير المستلزمات الطبية.وطالب الدولة، ووزارة التموين توفير المنظفات والكمامات والديتول والكحول، مؤكدا أن الشعبة ستقف أمام شجع التجار ولن تسمح بأي زيادات خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الشعبة بصدد توفير كل مستلزمات التعقيم بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التموينفي نفس السياق، قال محمد الديب، عضو شعية المواد الغذائية، أن هناك مخزون استراتيجي يكفي لنحو 9 أشهر مقبلة ولا داعي للقلق، موجها رسالة للمواطنين لا داعي لشراء أكثر من احتياجك.وأكد الديب أن التجار على أتم الاستعداد بوقق حركة الربح الفترة المقبلة والتكاتف سويا مع الدولة والحكومة حتي تمر تلك الأزمة.حضر الاجتماع عدد من السلاسل التجارية وتمت مناقشة خطة خاصة لمواجهة جشع التجار للكحول والديتول ومستلزمات الطبية.