صبا مبارك بإطلالة كاجوال على «إنستجرام» (صورة)

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت صبا مبارك بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية "شميز" باللون الأبيض، و"جاكت" باللون الفضي اللامع، و"بنطلون جينز" باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها.وعلقت الفنانة الأردنية على الصورة، قائلة: "يوم جديد وتفاؤل وثقة بكل شي حلو جاي.. بحبكم وديرو بالكم ع حالكم"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، كان مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي 2019، وشارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلى، ومن إخراج محمد حكشي.وكانت آخر أعمال صبا مبارك فى السينما فيلم "مسافر حلب- إسطنبول"، الذى يحكي رحلة لينا ومريم أثناء هروبهما من الحرب فى سوريا، من تأليف وإخراج أنداش هازيندار.