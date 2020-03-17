«الإحصاء»: تراجع البطالة لأقل مستوياتها منذ 30 عامًا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات البطالة بين الشباب سجلت أكبر تراجعًا لها منذ سنوات ليصل إلى حدود 9.9% للذكور بنهاية عام 2019 مقابل 16% خلال العام السابق عليه، وبين الإناث من 47.3% لـ40.9% خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن معدل البطالة العام هو الأقل منذ عام 1990 أي ما يقارب ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن عدد فرص العمل التى توفرت خلال عام 2019 فقط قاربت المليون فرصة عمل، ارتفع على إثرها أعداد المشتغلين إلى 26.6 مليون شخص مقابل 25.5 مليون مشتغل، كما انخفض عدد المتعطلين عن العمل بنحو 100 ألف شخص خلال عام، مضيفًا أن الجهود الحكومية أسفرت عن خفض معدل البطالة لأقل مما كان عليه قبل عام 2011.وأوضح الإحصاء، أن معدلات البطالة سجلت انخفاضات متسارعة خلال نهاية عام 2016 حينما تراجع المعدل من 12.8% لـ12.4% خلال الربع الرابع من عام 2016، ثم 11.3% خلال عام 2017، و8.9% فى 2018، وصولًا لـ8% بنهاية 2019.وأضاف التقرير، أن المناطق الريفية سجلت أقل معدل للبطالة على مستوى الجمهورية، إذ تراجعت البطالة بين سكانها من الذكور لـ3% بنهاية 2019 مقابل 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2018، كما تراجعت نسبة البطالة بين الإناث فى الريف أيضًا من 17.1% لـ17%، أما فى الحضر ارتفعت معدلات البطالة بين الإناث لـ29.2% مقابل 22.8%، وبلغ المعدل بين الذكور فى الحضر 7.1% بنهاية 2019 مقابل 7.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.