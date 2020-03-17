الهند: نواجه المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا

أعلن مدير المعهد الهندي للبحوث الطبية بالرام بهاراجافا، اليوم الثلاثاء، أن الهند تواجه المرحلة الثانية من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وقال بهاراجافا، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي: "إننا بالطبع نواجه المرحلة الثانية، وليست الثالثة، فهناك أربع مراحل لتفشي الفيروس، وتتمثل المرحلة الثالثة في سريان انتقال العدوى داخل المجتمع، الأمر الذي لا نأمل أن نتعرض له، كما يعتمد ذلك على مدى قوة حماية حدودنا الدولية، حيث اتخذت الحكومة خطوات وقائية للغاية، لكننا لا نستطيع القول إن المرحلة الثالثة لن تحدث"، حسبما أوردت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، في نسختها الإنجليزية.وأكد المسئول الهندي أن جميع الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وقاموا برحلات دولية خلال الأسبوعين الماضيين، يجب أن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم الأعراض.يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد قد انتشر في أكثر من 150 دولة، كما تفشى في 13 ولاية هندية، حيث بلغت عدد الإصابات 126 حالة مؤكدة منذ الثاني من فبراير الماضي، وحتى اليوم الموافق 17 من مارس الجاري.يُشار إلى أن هناك بعض الدول تواجه المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس، مثل إيران وكوريا والولايات المتحدة وعدة دول في أوروبا، في حين أن المرحلة الأخيرة من الفيروس تتمثل في الوباء، وهي التي تعاني منها حاليًا الصين.