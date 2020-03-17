رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 16 في حادث تصادم على الصحراوي الغربي بسوهاج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:41 م
حادث تصادم
حادث تصادم
محمود عبد العال
طباعة
لقي شخص مصرعه بينما أصيب 15 في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص علي طريق جهينة الجديد إتجاه أبو شوشه بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج.

حصلت "الدستور" على بيانات المتوفى والمصابين وهم: ناجح أحمد توفيق جثه هامدة 44 عامًا، وتم إيداعه في مشرحه سوهاج العام، مصطفى أبو المجد على 29 عامًا اشتباه كسر بالفكين، عبد العزيز أبو المجد سرحان 33 عامًا، كسر بالساق اليسري، محمد أمين احمد 27 عامًا، كسر بالساق اليمنى اشتباه نزيف بالبطن، محمد محمود حسن 31عامًا، جرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالبطن، محمود حاتم حسين 25 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر فى العمود الفقري، باسم أمين محمود 22 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، شعبان ابو الحمد على 26 عامًا، اشتباه كسر في الساق، محمد رجب محمد 25 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسري، جاد الكريم صالح حنفي 50 عامًا، اشتباه كسر في العمود الفقري، مصطفى كرم على 23 عامًا، إشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإبراهيم أحمد الضمرانى25 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن والفك السفلى، صلاح محمد نور الدين 21 عامًا، إشتباه كسر بالذراع الأيسر، حسام محمد زكى 22 عامًا، إشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفم السفلى، كريم حمدي لقيت الناظر 27 عامًا، ايداع سوهاج العام، وشخص مجهول الهوية غيبوبة تامة، وجميعهم يقيمون في محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفتي سوهاج الجامعي والعام.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث وتم الدفع بـ5 سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص.

تم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق، في محاولة لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

10 آلاف جنيه غرامة تقديم «الشيشة» في مقاهي القاهرة

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الصور

image description

«قفاز وكمامة».. صاحب مطعم يحمي زبائنه من كورونا (صور)

image description

كورونا يصنع مجموعة جديدة من أثرياء الحرب بالإسكندرية (صور)

image description

من مطهر للحلاقة إلى مواجهة كورونا.. حكاية كولونيا «555»

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

الشرطة تفض «فرح» في بلقاس.. «التجمعات ممنوعة»

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

تعليق صادم من حسين فهمى على فيروس كورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

«اللى حضّر العفريت».. الصين تختبر لقاحًا مضادًا لكورونا

«الجوز» أفضل علاج للاكتئاب

لبن الأم يمنع «تعفن الدم» بين الأطفال

«مكافحة الأمراض» يطالب بمنع التجمعات لمواجهة كورونا

منوعات

تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير لرد بلاء كورونا

خريطة قناة مصر التعليمية على التردد الجديد لمراحل التعليم الأساسي

الصين ترسل 23 مليون كمامة إلى إيران

خدمات جديدة من «جوجل» لمواجهة فيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

«الموسيقى والمكان» أحدث إصدارات الهيئة العربية للمسرح

وفاة الفنان التشكيلي العراقي صلاح جياد عن عمر 73 عامًا

حملات تطهير للمواقع الثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافي

مهرجان طبرق الدولي يرجئ فعالياته بسبب كورونا وتأجيل عرض «وجوه»