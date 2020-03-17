مصرع وإصابة 16 في حادث تصادم على الصحراوي الغربي بسوهاج

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 15 في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص علي طريق جهينة الجديد إتجاه أبو شوشه بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج.حصلت "الدستور" على بيانات المتوفى والمصابين وهم: ناجح أحمد توفيق جثه هامدة 44 عامًا، وتم إيداعه في مشرحه سوهاج العام، مصطفى أبو المجد على 29 عامًا اشتباه كسر بالفكين، عبد العزيز أبو المجد سرحان 33 عامًا، كسر بالساق اليسري، محمد أمين احمد 27 عامًا، كسر بالساق اليمنى اشتباه نزيف بالبطن، محمد محمود حسن 31عامًا، جرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالبطن، محمود حاتم حسين 25 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه كسر فى العمود الفقري، باسم أمين محمود 22 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، شعبان ابو الحمد على 26 عامًا، اشتباه كسر في الساق، محمد رجب محمد 25 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليسري، جاد الكريم صالح حنفي 50 عامًا، اشتباه كسر في العمود الفقري، مصطفى كرم على 23 عامًا، إشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإبراهيم أحمد الضمرانى25 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن والفك السفلى، صلاح محمد نور الدين 21 عامًا، إشتباه كسر بالذراع الأيسر، حسام محمد زكى 22 عامًا، إشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفم السفلى، كريم حمدي لقيت الناظر 27 عامًا، ايداع سوهاج العام، وشخص مجهول الهوية غيبوبة تامة، وجميعهم يقيمون في محافظة قنا، وتم نقلهم إلى مستشفتي سوهاج الجامعي والعام.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث وتم الدفع بـ5 سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخري ميكروباص.تم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق، في محاولة لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.