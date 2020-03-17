«حقوق الإنسان» تشيد بجهود الدول العربية في مواجهة كورونا

أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالإجراءات والجهود الكبيرة التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن لجنة حقوق الإنسان العربية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي احتفلت اللجنة به أمس الإثنين السادس عشر من مارس، والذي يوافق اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ عام 2008.وأضاف البيان أن لجنة حقوق الإنسان العربية تؤكد على المكانة السامية للحقوق الثقافية في منظومة حقوق الإنسان العالمية بشكل عام ومنظومة حقوق الإنسان العربية بشكل خاص؛ بوصفها أحد الأركان الأساسية لكفالة تمتع الإنسان بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وهي الشروط الموضوعية لكفالة واحترام وإعمال باقي الحقوق الإنسانية، وبخاصة الحق في الحياة والصحة.وأكدت اللجنة أن الحقوق الثقافية تمثل عماد التنمية الإنسانية، وآلية التغلب على الأزمات والمخاطر ومعالجتها، وذلك لما لها من دور أساسي في إنتاج المعرفة الحديثة، وهي تلك المعرفة التي جعلت من العالم قرية صغيرة مترابطة.وأشارت إلى أن الحقوق الثقافية تتمثل في: حق الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز، وأن الحق في الثقافة للجميع، وضرورة اعتبارها مصلحة عامة، وحماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية، والحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين، والحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية، وحرية الإعلام والنشر، والحق في النفاذ إلى المعلومة والوصول إلى المعرفة.واختتمت أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان شدد على أهمية الحقوق الثقافية في مواده، كما حرصت لجنة حقوق الإنسان العربية على التأكيد على أهمية هذه الحقوق، فيما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات متعلقة باستعراضها للتقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.