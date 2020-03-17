استشاري: البعد عن التجمعات أفضل إجراء للوقاية من كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن أزمة فيروس كورونا موضوع لا يستحق الاستخفاف به، مشددًا على أن البقاء في المنزل والبعد عن أماكن التجمعات أفضل إجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.وأكد محمد عزالعرب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الأكثر تضررًا من الفيروس هما كبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والحساسية والأمراض المناعية بمختلف أنواعها، ومن يتعاطون أدوية سرطان أو من قام بعمل زرع أي عضو ويتناولون أدوية تؤثر على مناعتهم.وأضاف استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أنه من أعراض كورونا: ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، وسعال جاف وضيق في التنفس، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي شخص يتشكك في إصابته بفيروس كورونا من خلال التواصل على الخط الساخن 105 لإرشاده بما ينبغي أن يقوم به.