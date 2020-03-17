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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات جديدة من «مصر للطيران» لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:38 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس، تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران، خلال تلك الضوابط المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس الجاري، تعديل مواعيد العمل بنظام الفترة الصباحية ليكون الحضور من الساعة العاشرة صباحا والانصراف حتى الثانية عشر ظهرا، بالإضافة إلى تخفيض عدد حضور العاملين للوظائف غير المتعلقة بالتشغيل المباشر، لتكون بنسبة 20% من إجمالي العاملين بالتناوب، وذلك وفقا لما تقرره السلطات المختصة بكل جهة بما يضمن سير العمل.

بالإضافة إلى اعتبار العاملين غير المتواجدين في العمل "راحة مدفوعة الأجر"، ويكون العامل خلالها متاحا على قوة العمل ويمكن استدعاؤه إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويصرح للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل، ومنح العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكبد وأمراض القلب والأورام إجازة استثنائية طوال فترة سريان تلك الضوابط.

وأضافت مصر للطيران أن العامل المخالط لمصاب بمرض معدٍ يتم منحه إجازة استثنائية، وتمنح العاملة الحامل والتي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشر عاما إجازة استثنائية، وأوضحت أن الإجازات الاستثنائية الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على مستحقات الموظف المالية.

فضلا عن قرار الشركة بمنح العامل العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما، تبدأ من تاريخ عودته، ويحظر أيضا إيفاد العاملين للتدريب أو لحضور ورش العمل طول فترة سريان تلك التعليمات، وتعليق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا، فيما عدا حالات الضرورة الخاصة بأفراد الركب الطائر والمهندسين المجازين.

ويحظر سفر العاملين في مهام عمل أو حضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال فترة سريان تلك الضوابط.

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