انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات نقلتها وكالة بلومبرج اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت خلال شهر فبراير الماضي، مما يشير إلى أن القوة الرئيسية للاقتصاد الأمريكي بدأت في التباطؤ.ونقلت الوكالة عن وزارة التجارة الأمريكية القول إن قيمة المبيعات انخفضت بنسبة 0.50% خلال فبراير الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 06% في يناير الماضي، وأشار تقرير الوزارة إلى أن المبيعات بدأت في التراجع قبل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا.وتوقعت الوزارة أن تظهر إحصاءات مبيعات التجزئة للشهر الجاري انخفاضا بسبب توقف عمل الكثير من المطاعم وتعليق الفعاليات الرياضية وغيرها.