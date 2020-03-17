زوجان يوزعان أكياس «نجاة» لمواجهة كورونا باسكتلندا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لأصحاب متجر وهما الزوجان "آسيه" و"جواد" وقد وزعا حوالي 2000 كيس "نجاة" للعجائز في مجتمعهم.وأظهر الفيديو أصحاب متجر بقالة صغير في إسكتلندا يوزعون أكياس "النجاة" من فيروس كورونا مجانا، وتضم الأكياس صابون سائل ومعقم لليدين وقناع للوجه ومناديل معقمة للمسنين في مجتمعهم، وذلك بهدف المساهمة في الوقاية من فيروس كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم منذ شهر ديسمبر الماضي.وكانت اسكتلندا قد أعلنت عن 153 حالة إصابة بالفيروس، فضلا عن حالة وفاة واحدة، حتى اليوم.